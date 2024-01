Immagine d'archivio

L'incidente stradale nel comune di Capoterra

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani, 3 gennaio, sulla strada statale ‘Sulcitana’, nella zona di La Maddalena spiaggia, nel Comune di Capoterra, in provincia di Cagliari. L’auto che stava guidando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo in mare. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. Sulla Sulcitana è temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas.

