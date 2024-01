L'incidente è avvenuto oggi nel primo pomeriggio

E’ di tre morti e quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada regionale Cimpello Sequals in provincia di Pordenone. Tra i veicoli convolti un Tir che secondo una prima ricostruzione si sarebbe schiantato contro un’autoambulanza che proveniva nel senso opposto di marcia. Le vittime dell’incidente stradale sono una volontaria del soccorso, il paziente che era trasportato sulla lettiga dell’ambulanza e il conducente del Tir della società ‘Trans Ghiaia’, che era partito poco prima da Oderso. Secondo quanto apprende LaPresse, uno dei feriti sarebbe in pericolo di vita ed è stato soccorso con eliambulanza. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri.

