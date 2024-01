Gli altri due passeggeri, in arresto cardiocircolatorio, sono in rianimazione

Un’auto con a bordo tre persone è finita in acqua nel lago di Como a Colico, in provincia di Lecco. Una donna è morta, mentre due uomini sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 nella frazione Olgiasca, in via Abbazia di Piona. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha causato il ribaltamento dell’auto, a bordo della quale viaggiavano la donna, la cui età non è ancora nota, e i due uomini, rispettivamente di 79 e 60 anni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e forze dell’ordine con tre ambulanze e due auto mediche oltre all’elisoccorso. La donna è stata recuperata già priva di vita. I due uomini, in arresto cardiocircolatorio, sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale di Gravedona (Como) e di Varese, dove sono ricoverati in rianimazione.

