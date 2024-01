E' questa la richiesta di cittadini e turisti che affollano le strade di Roma

“La pace nel mondo”. È questa la risposta più gettonata che emerge tra i tanti cittadini, italiani e stranieri, che affollano le strade di Roma. Per l’inizio del 2024 il regalo più importante che le persone si augurano è infatti la fine dei tanti conflitti che hanno tristemente segnato gli ultimi anni. Non mancano, però, desideri più alla mano, come la “spensieratezza”, o che “il lavoro vada bene”, a parte gli immancabili “più tempo in famiglia” o “che sia meglio del 2023!”. C’è anche chi preferisce rimanere con i piedi per terra, augurandosi maggiori entrate di denaro e chi, invece, si lascia andare a una risata: “Speriamo bene!”.

