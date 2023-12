La vittima si chiamava Roberto Laboriosi ed è morta per dissanguamento

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nel cortile di casa con ferite da arma da taglio. E’ accaduto in via Avellino, nella frazione di Cancello, a San Felice a Cancello (Caserta). La vittima si chiamava Roberto Laboriosi ed è morta per dissanguamento. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri. A quanto apprende LaPresse il padre è stato denunciato in stato di libertà ed iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale.

