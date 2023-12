L'uomo ha cercato di ricattare la ragazza con delle foto intime

Prima ha tentato di avere un rapporto sessuale con lei e poi l’ha ricattata con delle foto intime. Un magazziniere di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Padova il giorno di Natale dopo la denuncia di una giovane libanese, poco più che 20enne. I due si erano conosciuti in rete e avevano deciso di incontrarsi a casa di lei la vigilia di Natale. Dopo aver cenato insieme, il 27enne ha provato due approcci fisici (uno mentre lei stava facendo la doccia) palpeggiandola nelle parti intime nonostante le resistenze della ragazza La giovane è riuscita ad allontanarlo da casa ma l’uomo ha iniziato a ricattarla con delle foto intime scattate sotto la doccia. Terrorizzata da quanto stava accadendo, la vittima ha deciso di rivolgersi al 113. In pochi minuti gli investigatori, insieme agli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti, sono giunti casa del 27enne e lo hanno trovato mentre ancora era intento a inviare messaggi dal tono minaccioso alla ragazza. Con la flagranza del reato di tentata violenza sessuale, è stato tratto in arresto, nonché denunciato anche per la violenza consumata la sera precedente e per il possesso di 25 grammi di marijuana.

