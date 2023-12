L'edificio scolastico in via Amoretti 61 verrà ricostruito

Al via l’abbattimento dell’istituto superiore ‘Paolo Frisi’, in via Amoretti 61 a Milano. L’edificio scolastico realizzato tra gli Anni ’60 e ’70, verrà ricostriuito per garantire agli studenti e al personale spazi migliori e una più ampia offerta formativa. “Si intende realizzare una nuova scuola che possa soddisfare tutte le esigenze energetiche, strutturali e didattiche necessarie a garantire un comfort umano e sociale”, si legge nella scheda tecnica del progetto.

