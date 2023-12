Il 42enne era in moto nel quartiere Libertà. Sull'episodio indaga la polizia

Omicidio in mattinata a Bari: un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in moto, nei pressi della sua abitazione in via Bux, nel quartiere Libertà. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e gli agenti della questura del capoluogo pugliese. Sono in corso i rilievi della scientifica.

Sarebbero almeno 7 i colpi di arma da fuoco sparati al 42enne Nicola Ladisa, barese, ucciso questa mattina attorno alle 9,30 nel rione Libertà del capoluogo pugliese. Ladisa era in moto quando è stato raggiunto dai proiettili, in via Canonico Bux, nei pressi della chiesa del Redentore. Stando a quanto si apprende il 42enne gestiva il garage del padre. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della scientifica, coordinati dai pm Francesco Giannella della Dda e Federico Perrone Capano.

