Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte

Sono state spente le fiamme nell’impianto dei rifiuti di Malagrotta a Roma, dove ieri pomeriggio è divampato un maxi incendio. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Il personale dei vigili del fuoco sta lavorando per il raffreddamento e lo smassamento dell’aree coinvolte per evitare che il rogo possa ripartire. Inviate squadre e mezzi in supporto dalle regioni limitrofe: Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia e Toscana.

