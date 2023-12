Incidente nel pomeriggio del giorno di Natale, circolazione stradale bloccata

E’ di tre morti il bilancio di un incidente avvenuto alle ore 16.35 circa di oggi, lungo la SP131 via del Lago, km 3+500, a Barberino del Mugello, per cause da accertare, tra due veicoli, parzialmente incendiati. Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri della Cp Borgo San Lorenzo, vigili del fuoco e 118. La circolazione stradale è bloccata da quasi due ore.

