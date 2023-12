Milano, 18 dic. (LaPresse) – Fortissimi rallentamenti sul Grande raccordo anulare per il maxi-tamponamento tra le uscite di Pisana e Magliana che ha coinvolto 6 veicoli, provocando la morte di una persona. Nella zona interessata, in attesa della rimozione dei mezzi (un camion, tre furgoni e due auto), si viaggia nella corsia centrale e si registrano circa 6 km di coda. A quanto si apprende, a perdere la vita è stato l’autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata