Nelle vie del centro affollate per lo shopping la ricerca dei regali e i programmi per il 25 dicembre

Il pranzo in famiglia a base di piatti tradizionali resta la scelta più popolare per le feste di Natale. Tra le strade di Roma, affollate per lo shopping natalizio, il racconto di come si festeggerà il 25 dicembre, la ricerca dei regali e addirittura di Babbo Natale.

