Decine di interventi dei vigili del fuoco anche in Piemonte

Il forte vento spazza il Centro-nord Italia. In Sardegna situazione di allerta a Cagliari, con forte rischio crolli di alberi, pali della luce e cornicioni, e mareggiate che porteranno onde alte fino a 6 metri. Il sindaco Paolo Truzzu ha chiuso parchi e cimiteri cittadini, da oggi e fino alla fine dell’emergenza. Un bollettino della Protezione civile regionale indica la criticità per le giornate di venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023. I parchi e i cimiteri resteranno chiusi sino al cessare dell’emergenza. Restano aperti, ma sotto costante monitoraggio, il parco della ex Vetreria di Pirri e il Giardino sotto le mura.

Vento forte anche in Piemonte

A causa del forte vento a Torino stanotte ci sono stati decine di interventi dei Vigili del fuoco. Interessati soprattutto la Val Susa e il pinerolese. Inviati rinforzi dai comandi limitrofi. Lo comunicano i Vigili del fuoco su X.

