La polizia non esclude il coinvolgimento dell'uomo di origini nigeriane in altri fatti analoghi

Due violenze sessuali, fino ad ora accertate, e due rapine nei confronti delle stesse vittime. Sono le accuse contestate, dalla procura di Velletri e di Roma al 32enne nigeriano già arrestato nel mese di luglio scorso perché accusato di violenza sessuale ad una studentessa 18enne di Anzio, stuprata subito dopo essere scesa da un autobus. L’uomo la portò con la forza in una baracca. Dal modus operandi utilizzato dal malvivente, che era stato già arrestato per violenza sessuale in passato, dai tatuaggi vistosi che aveva in alcune parti del corpo, la squadra mobile della questura di Roma, è riuscita ad inchiodare il 32enne per un’altra violenza sessuale avvenuta il 30 settembre alla Garbatella. Il Gip del tribunale di Roma, ha emesso a carico del cittadino nigeriano un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere. La polizia non esclude il coinvolgimento del 32enne in altri fatti analoghi.

