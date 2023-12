Convalidato l'arresto del 41enne kosovaro Bujar Fandaj accusato di omicidio aggravato. Ha premeditato l'omicidio della ragazza

Vanessa Ballan lo aveva denunciato per stalking. Nell’agosto scorso, la 27enne aveva deciso di interrompere la sua relazione con Bujar Fandaj, 41enne di origini kosovare, e il 26 ottobre si era decisa a denunciarlo per stalking. Una denuncia alla quale, però, non fu dato seguito: il caso fu valutato come “non urgente”. Dopo la querela, fu eseguita una perquisizione e furono sequestrati i cellulari di Fandaj, in seguito alla quale “da parte di Fandaj non c’erano più stati episodi di molestie, di avvicinamenti o minacce”, ha spiegato il procuratore capo di Treviso, Marco Martani. Non sussistevano, in altre parole, motivi per far scattare una misura cautelare – come per esempio il divieto di avvicinamento – in grado di evitare che Fandaj, accusato di omicidio aggravato, si avvicinasse ancora alla 27enne, uccisa ieri, mentre era incinta del secondo figlio, con sette coltellate, sull’uscio della villetta di Spineda, nel Trevigiano, nella quale viveva con il compagno Nicola Scapinello.

Il codice rosso fu attivato. Il caso di Ballan, ha spiegato Martani, “è stato trattato da un magistrato esterno che ha disposto la perquisizione e successivamente” ha deciso che il fascicolo “passasse al magistrato per le fasce deboli”. L’errore viene commesso in questo momento. Quel magistrato “non ha ritenuto che vi fosse una situazione di richiesta immediata di misura cautelare”. Una valutazione di “non urgenza”, che “alla luce di quanto successo quella valutazione si è dimostrata infondata”. Fandaj, rintracciato nella tarda serata di ieri poco distante dalla sua abitazione ad Altovole dai carabinieri del Comando provinciale di Treviso, guidati dal colonnello Massimo Ribaudo, aveva iniziato a perseguitare Vanessa Ballan in estate. Si era introdotto nella casa della donna, già prima della denuncia del 26 ottobre. La 27enne, con quell’uomo, aveva avuto una relazione extraconiugale a partire dal 2022, poi aveva deciso di mettere un punto e dedicarsi alla famiglia che aveva costruito con Scapinello in una storia che durava da 11 anni, da quando erano adolescenti. I due avevano un bimbo, nato nell’aprile del 2019. Nei cellulari sequestrati al 41enne, “effettivamente erano stati trovati i video” con cui Fandaj ricattava Ballan, minacciando di mostrarli a Scapinello.

Messaggi che la 27enne aveva cancellato, perché di quella storia parallela il compagno non era al corrente. Ballan, ha raccontato il procuratore, “ha sopportato per un lasso di tempo” le molestie e i ricatti di Fandaj “nel tentativo di voler nascondere la relazione extraconiugale”, ma “ha deciso successivamente di presentare querela e il compagno l’ha sostenuta in questo: sono andati insieme in caserma”. Fandaj, quando si è avvicinato alla villetta della vittima, aveva con sé un borsone che conteneva un martello, due coltelli e altri attrezzi da scasso. Il martello è stato utilizzato per sfondare la porta a vetro, mentre “un coltello simile a quello ritrovato in cucina” è ritenuto l’arma del delitto. Elementi che, per Martani, implicano il poter valutare una premeditazione, anche perché il 41enne “si è avvicinato” alla villetta “con la bicicletta, e non con la sua automobile, probabilmente per non farsi riconoscere”. Allo stesso modo, “è stato rintracciato a casa sua e si stava preparando verosimilmente per fuggire perché si era fatto la doccia e si stava cambiando gli abiti”, mentre la telefonata al 112 nella quale l’uomo ha ammesso di aver compiuto l’omicidio “c’è motivo di ritenere che sia stato un tentativo di depistaggio e di guadagnare tempo”.

Convalidato l’arresto di Fandaj

È stato convalidato l’arresto di Buraj Fandaj, il 41enne di origini kosovare, accusato del femminicidio di Vanessa Ballan, 27 anni, uccisa con sette coltellate, nella sua casa di Riese Pio X, in provincia di Treviso, due giorni fa. Il 41enne, al quale viene contestato l’omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fandaj è attualmente detenuto nel carcere di Treviso.

