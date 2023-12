Blitz degli ambientalisti in Via del Corso bloccato dalle forze dell'ordine

Diversi attivisti di Ultima generazione che hanno preso parte al blitz in Via del Corso, a Roma, sono stati prelevati dagli agenti di polizia e caricati in auto per essere trasferiti in Questura per l’identificazione. In mattinata alcuni manifestanti, con maschere di Giorgia Meloni e Fontana e pacchi di fango e calcinacci, hanno bloccato il traffico in Via del Corso dopo essere stati fermati dalle forze dell’ordine mentre cercavano di arrivare a Palazzo Chigi. “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione“, lo slogand scandito gli attivisti.

