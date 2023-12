Oggi l'ultima udienza del processo per il femminicidio della 18enne di origini pakistane

È iniziata l’udienza con le repliche degli avvocati della difesa al processo per la morte di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane sparita da Novellara (Reggio Emilia), nella primavera del 2021 e trovata morta a novembre 2022. Per questa sera è prevista la sentenza del processo.

Caso Saman, il padre: “Contro di me falsità, non ho ucciso mia figlia”

“È falso che ho ammazzato mia figlia e siamo scappati via”. Lo ha detto Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, nel Reggiano, sparita nel 2021 e trovata morta nel 2022, fornendo dichiarazioni all’ultima udienza del processo per il femminicidio, in cui è imputato insieme ad altri quattro parenti. “Questa non è una bella vita: non c’è mia figlia, non c’è mio figlio e non c’è mia moglie – ha detto ancora Abbas -. Ho sentito tante parole false su di me: non è vero che io sono una persona ricca, non è vero che sono una persona di mafia, non è vero che ho ammazzato una persona qui e una in Pakistan e non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato della figlia, ndr) per minacciare o fare brutto. Anche questo è falso. È falso che il 29 aprile ho scavato una buca e che ho portato lo zaino di mia figlia in casa”.

