“Nelle città del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto sono state installate delle pietre d’inciampo, donate dai militanti di CasaPound in memoria delle vittime civili palestinesi“. È quanto si legge in una nota. “Negli ultimi 2 mesi abbiamo assistito ai bombardamenti israeliani in risposta all’ultimo attacco terroristico di Hamas – spiega il movimento – tra le migliaia di vittime e sfollati civili, tutto il mondo ha visto il prezzo altissimo che stanno pagando in tutto questo i bambini. É a loro che va il nostro pensiero”.”Abbiamo voluto onorare la memoria di tutte queste persone con un piccolo monumento quadrato, incastonato nel suolo, su cui è incisa una semplice scritta ‘per la Palestina e i suoi figli’: un invito costante alla riflessione su quanto sta accadendo e a non dimenticare una delle pagine più buie della nostra epoca, dove i diritti umani vengono calpestati con il silenzio e la complicità della comunità internazionale” – conclude CasaPound Italia.

