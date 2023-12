Dolci e doni per tutti i bambini del capoluogo adriatico

Un Babbo Natale davvero speciale per i bambini è atterrato in elicottero a Pescara. Nemmeno il temporale e il parziale allagamento del capoluogo adriatico hanno fermato Papà Natale che una volta arrivato in città, nell’hangar della sezione aerea della Guardia di Finanza, ha consegnato dolci e doni a tutti i bambini pescaresi. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara comandata dal colonnello Antonio Caputo e dai finanzieri del reparto operativo aeronavale coordinato dal tenente colonnello Salvatore Vaporieri.

