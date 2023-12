Da ieri non si hanno più notizie della youtuber napoletana. Si sarebbe allontanata da casa e il suo cellulare risulterebbe spento

Laura La Divina è scomparsa. La situazione pare essere seria, infatti la notizia della sua sparizione è finita anche a Chi l’ha visto?, programma di Rai 3 che si occupa di persone scomparse e casi di cronaca. “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come ‘la divina'”, ha detto in diretta la conduttrice Federica Sciarelli aggiungendo che “Sta attraversando un momento di fragilità e quindi c’è molta preoccupazione”. Si sarebbe allontanata intorno alle 17 da casa e da allora nessuno sarebbe più riuscito a rintracciarla, il cellulare risulterebbe spento.

Laura è una donna transgender che è divenuta nota sui social in quanto legata a Rita De Crescenzo, altro personaggio la cui popolarità è esplosa grazie al social TikTok, amato dai giovanissimi. Inizialmente si pensava uno scherzo o a una strategia per far parlare del nuovo progetto che si ispira al “Grande Fratello” con soltanto concorrenti napoletani. Ma ormai sono passare troppe ore e anche l’annuncio televisivo a “Chi l’ha visto?” ha fatto preoccupare tutti.

Di lei non si hanno notizie: stando alle ultime ricostruzioni, si sarebbe allontanata intorno alle ore 17 da casa di Rita De Crescenzo, dove vive, e da qual momento si sono perse le sue tracce. Si è mobilitata anche la Municipale di Napoli. Inizialmente un utente aveva raccontato di aver sentito Laura La Divina urlare in un campo abbandonato, ma poi ha rassicurati tutti dicendo che non si trattava di Laura. Più di 35mila persone si sono collegate alla live su TikTok della stessa Rita de Crescenzo con Enzo Bambolina per cercare di capire qualcosa in più su questa vicenda sempre più complessa. “Vi diamo notizie appena possibile”, sono state le ultime parole di Rita in live, attorno a mezzanotte.

