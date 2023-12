La commissaria per i Diritti umani, Dunja Mijatovic invita Roma a non ostacolare le azioni delle Ong

“Le autorità italiane sono esortate a garantire” azioni di “ricerca e salvataggio sufficienti e adeguate a fornire assistenza tempestiva ed efficace alle persone in pericolo in mare, compresi rifugiati, richiedenti asilo e migranti“. Così la commissaria per i Diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, in un rapporto sulla visita condotta in Italia dal 19 al 23 giugno scorsi. Mijatovic invita anche l’Italia a “ad abrogare le politiche e a porre fine alle pratiche che ostacolano le azioni di ricerca e salvataggio delle Ong in mare“, ricordando che la “criminalizzazione” dell’attività delle Ong “va contro gli obblighi” cui l’Italia è tenuta sulla base del “diritto internazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata