Sconosciute le cause, ancora nessun comunicato ufficiale sull'accaduto

Da questa mattina il portale dell’Agenzia delle Entrate registra problemi nell’accesso ai servizi online. Provando ad entrare nell’Area Riservata nel sito, si legge che ‘Il sistema non è al momento disponibile. I servizi saranno di nuovo attivi entro breve. Ci scusiamo per il disagio“. Sono ancora da capire le motivazioni della vicenda, ma una delle ipotesi è che il problema possa essere legato all’attacco informatico subito dalla società Westpole, azienda fornitrice di servizi online alla Pubblica Amministrazione del nostro Paese. Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sull’accaduto.

