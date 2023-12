Conferito incarico ai periti per effettuare l'autopsia sul corpo del piccolo

La procura di Modena ha iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo cinque medici dell’ospedale di Sassuolo, tra cui un’ostetrica. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena, in merito al piccolo morto durante il parto lo scorso nove dicembre nel nosocomio della cittadina. La famiglia del bambino, residente in provincia di Reggio Emilia, ha sporto denuncia in procura e ieri mattina è stato conferito incarico ai periti al fine di effettuare l’esame autoptico sul corpicino del piccolo. Il quesito che la procura volge al perito incaricato, medico legale Donatella Fedeli, è di stabilire le esatte cause di morte del bambino. Il bimbo una volta venuto alla luce avrebbe smesso immediatamente di respirare, i sanitari hanno tentato disperatamente e per oltre mezz’ora di rianimare il neonato, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

