Non è chiaro cosa sia accaduto, intervenuti i vigili del fuoco

I vigili del fuoco stamattina hanno recuperato il corpo privo di vita di un uomo a Padova. Sono intervenuti in una canaletta di Prato della Valle a Padova per recuperare il cadavere dell’uomo di origine africana. I pompieri accorsi dalla centrale sono entrati in acqua dotati di idrocostumi e hanno recuperato il corpo esanime di un uomo, come accertato dal personale medico del Suem. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto la polizia di Stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

