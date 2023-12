L'uomo si trovava in casa con la madre al momento del delitto avvenuto in via Crocefisso a Milano

Il figlio di Fiorenza Rancilio, l’immobiliarista trovata morta con una ferita alla testa nella sua casa di via Crocefisso a Milano, è stato portato via in ambulanza. L’uomo si trovava in casa con la madre al momento del delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si apprende aveva problemi psichiatrici.

