Tra le ipotesi anche quella di omicidio

Una donna di 73 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione in via Crocefisso a Milano. Si tratta di Fiorenza Rancilio, immobiliarista, presidente della fondazione “Augusto Rancilio”, intitolata a suo fratello, architetto di 26 anni che venne sequestrato dall’Anonima a Cesano Boscone il 2 ottobre 1978. Sul posto presenti i carabinieri che sono arrivati dopo una segnalazione al numero unico di emergenza. In casa c’era il figlio, non è esclusa l’ipotesi di omicidio.

