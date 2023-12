Il 36enne cittadino ivoriano è stato condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher, ora è acusato di violenza e lesioni verso la ex compagna

Il Giudice per le indagini preliminari, Savina Poli, del tribunale di Viterbo ha confermato, dopo l’interrogatorio di garanzia di ieri, la misura cautelare del divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico, nei confronti di Rudy Guede. L’uomo è accusato di maltrattamenti, violenza e lesioni alla ex compagna di 23 anni. Il 36enne cittadino ivoriano è stato condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a novembre del 2007. L’avvocato difensore di Guede, difeso dall’avvocato Carlo Mezzetti, nell’interrogatorio aveva risposto a tutte le domande, respingendo le accuse. Le indagini sono state effettuate dalla squadra mobile della questura di Viterbo coordinati dalla sostituta procuratrice Paola Conti.

