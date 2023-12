L'ipotesi è che l'uomo e la donna abbiano compiuto un gesto volontario

Una coppia di 50enni è stata travolta e uccisa da un treno in corsa nel Mantovano. L’investimento è avvenuto ieri sera poco dopo le 22 in via dei Toscani a Curtatone, in prossimità di un passaggio a livello. Secondo i primi accertamenti della Polfer, è probabile che l’uomo e la donna abbiano compiuto un gesto volontario. Il convoglio regionale di Trenord proveniva da Milano Centrale ed era ripartito dalla stazione di Castellucchio diretto a Mantova. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco di Mantova. Per i passeggeri del treno – circa una ventina – è stato disposto un bus sostitutivo fino a destinazione. Il traffico ferroviario è ripreso regolarmente all’alba.

