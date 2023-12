Sette autori su 10 sono italiani, 85% ha più di 30 anni

Sono 109 le donne uccise nel 2023 (fino al 3 dicembre) di cui 90 in ambito familiare-affettivo e 58 quelle uccise dal partner o l’ex partner. E’ stato presentato questa mattina, presso la Direzione Centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il documento di analisi ‘Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne’, elaborato dal Servizio Analisi Criminale, che esamina la tematica della violenza sulle donne attraverso l’elaborazione dei dati della Banca dati delle Forze di polizia. Un report di 75 pagine diviso per capitoli con la prefazione del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore centrale della Polizia Criminale, Raffaele Grassi.All’interno del documento viene analizzato, tra l’altro, l’andamento degli omicidi volontari consumati nel biennio 2021 – 2022 e nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2023, confrontato con l’analogo periodo dell’anno precedente e cenni anche all’andamento nel più ampio periodo tra il 2013 e il 2022.

Femminicidi, 7 autori su 10 sono italiani, 85% ha più di 30 anni

Nei primi nove mesi del 2023 gli autori di femminicidi sono al 73% italiani e nell’85% dei casi hanno un’età superiore ai 30 anni. Il 59% ha più di 45 anni, sottolinea il report. Le donne uccise da partner o ex partner (per l’81% italiane), nel 64% dei casi avevano più di 45 anni e il 28% erano ultrasessantacinquenni.

Calano stupri in Italia, 1 vittima su 3 è minore

In calo i reati di violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia e lo stalking in Italia ma quasi una vittima su tre di stupro (il 29%) è minorenne, specifica inoltre il report. Nei primi nove mesi del 2023 diminuiscono del 13% gli atti persecutori (stalking), reato che colpisce le donne nel 74% dei casi; diminuiscono del 12% i maltrattamenti contro familiari e conviventi, che interessano le donne nell’81% dei casi; diminuiscono, soprattutto, del 12% le violenze sessuali che nel 91% dei casi ha come vittime delle donne. Netto l’incremento delle azioni di prevenzione a parte delle Questure con un aumento del 33% degli ammonimenti dei Questori per violenza domestica e del 17% di quelli per stalking. Si registra invece un decremento del 17% dei provvedimenti di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (236 nei primi nove mesi del 2023 a fronte dei 285 del 2022).

In ultimo anno 324 reati contro disabili

Nel periodo tra il primo ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 sono stati 324 reati commessi nei confronti di donne con disabilità: il 73% riguardano maltrattamenti in famiglia, il 17% violenza sessuale e il 10% atti persecutori, afferma la ricerca, che ha evidenziato 238 casi (di cui 12 nei confronti di minori) di maltrattamenti contro familiari o conviventi, avvenuti generalmente nell’ambito del nucleo familiare, ma anche all’interno di strutture destinate alla cura e alla protezione di persone con disabilità. In alcuni casi i maltrattamenti sono stati realizzati proprio da persone a cui la donna era affidata per ragioni di educazione, istruzione o cura. Per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, nel periodo in esame sono stati riscontrati 54 episodi (di cui 8 nei confronti di minori). I casi di atti persecutori o stalking, infine, ammontano a 32, di cui 4 nei confronti di minori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata