Giulia Cecchettin era scomparsa l'11 novembre, oggi la foto postata dalla sorella Elena

Una foto in bianco e nero e una scritta in inglese, “mi manchi tanto, un mese senza te” (“A month without you, I miss you so”). Così in una story su Instagram Elena Cecchettin saluta la sorella Giulia, scomparsa l’11 novembre e ritrovata morta una settimana dopo, uccisa dall’ex Filippo Turetta. Turetta si trova in carcere.

La sorella di Giulia da un mese si batte perché il femminicidio della 22enne “sia l’ultimo”, rilasciando dichiarazioni contro la cultura patriarcale e la violenza di genere. Anche il padre di Giulia Cecchettin, Gino, sostiene questa battaglia: ieri sera era da Fabio Fazio sul Nove.

