Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi nel Cuneese da domenica 3 dicembre. Le ricerche del soccorso alpino sono andate avanti per due giorni: i due erano dispersi a Bagni di Vinadio (Cuneo). Oltre al soccorso alpino, era intervenuto per le ricerche anche un elicottero della Guardia di Finanza. Le ricerche erano inizialmente state difficili per la presenza di molta neve e per il maltempo: si tratta di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio.

L’allarme era stato dato dai famigliari dopo il mancato rientro, alle 21 di domenica, della coppia. Non era però noto l’itinerario che i due volevano percorrere. I carabinieri avevano subito individuato l’auto dei due, parcheggiata in Borgata SAn Bernolfo, ed erano partite le ricerche via terra e le unità cinofile molecolari. Le ricerche si erano poi concentrate nella zona di Collalunga, a oltre 2500 metri di quota.

