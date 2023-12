L'uomo è accusato anche di violazione del divieto di avvicinamento e dei domiciliari

Minacce di morte e violazione del divieto di avvicinamento e dei domiciliari: con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie la polizia ha arrestato un 40enne a Borgo Ognina, nel catanese. L’uomo, nonostante fosse già stato ammonito dal Questore e si trovasse attualmente detenuto ai domiciliari ha continuato a vessare la moglie di 38 anni con reiterati messaggi contenenti minacce di morte, rivolti anche al figlio minorenne, convivente con la madre. In particolare, nei messaggi postati sul proprio profilo Facebook, egli scriveva “sono davanti casa vostra. Attenzione”, “Attenzione, Muori” e “Sono sotto casa a prendervi farò una strage”. L’ex moglie, appreso da amici e parenti quanto pubblicato sui social dall’ex marito, è andata in Commissariato a denunciare il caso di violenza. L’Ufficio di Sorveglianza di Catania, sulla base della segnalazione del Commissariato Borgo Ognina e della richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha disposto quindi la sospensione degli arresti domiciliari con conseguente accompagnamento del soggetto presso l’Istituto di detenzione di Piazza Lanza.

