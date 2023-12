Sono indagati per gravi condotte estorsive e violenze private

I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti – padre e figlio -, ritenuti inserita nel contesto di ‘ndrangheta del centro medmeo, e in particolare vicini al contesto criminale di Rosarno della cosca Pesce. Il padre risulta gravato da due precedenti condanne passate in giudicato. Dalle indagini da cui scaturiscono i provvedimenti – emessi dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, diretta Giovanni Bombardieri – attribuscono agli indagati gravi condotte estorsive e violenze private, tutte aggravate dalle finalità mafiose, avvenute a Rosarno e Cinquefrondi.

