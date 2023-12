Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la squadra volante della polizia di Pescara, ma i soccorsi sono stati inutili

È precipitato per alcuni metri da un tetto durante alcuni lavori di ristrutturazione in via Monte Sirente, a Pescara. È morto così stamane un operaio di 55 anni, in seguito alle lesioni riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la squadra volante della polizia di Pescara, ma i soccorsi sono stati inutili.

