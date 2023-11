La Polizia locale avverte di non seguire le indicazioni

Truffa delle finte multe a Milano. In diverse zone della città sono stati segnalati ‘foglietti’ sui parabrezza delle auto in sosta: è un tagliando con Qr code che riporta lo stemma del Comune di Milano e la dicitura ‘notifica di violazione – parcheggio errato’. Il tagliando riporta anche l’importo della finta sanzione contestata e la data (errata nell’anno). La Polizia locale di Milano avvisa che si tratta di una truffa e di non seguire le indicazioni.

