Arrestato un uomo, sbarcato con un traghetto in arrivo da Genova

I Finanzieri della Compagnia di Porto Torres, nel Sassarese, hanno arrestato un uomo residente a Torino, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. In particolare, nel corso di specifici controlli allo sbarco della motonave proveniente da Genova, l’attenzione dei militari si è concentrata su una Lancia “Ypsilon” condotta da un uomo. Durante l’approfondimento, il cane antidroga Karma, in forza alla Compagnia di Porto Torres, ha immediatamente fiutato la sostanza stupefacente, segnalando ripetutamente una specifica zona dell’autovettura. In un vano ricavato dietro la cassa stereo di uno degli sportelli, infatti, sono state trovate delle bottiglie con all’interno ben 211 involucri a forma di ovulo contenenti quella che è risultata essere cocaina per un peso complessivo di 1,5 kg. La sostanza illegale è stata sequestrata insieme all’automobile, a 4.000 euro in contanti e a 2 cellulari, L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata