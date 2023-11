La macabra scoperta a Garbagnate Milanese

I vigili del fuoco sono intervenuti in località Garbagnate Milanese via Fametta, alle spalle della stazione, nel canale Villoresi per il recupero di un cadavere. Sul posto Aps di Rho, specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori provenienti dal Comando di Torino. Presenti anche Carabinieri e personale del 118. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa intorno alle 15.

Dopo alcune ore il corpo è stato recuperato: si tratterebbe di una giovane presumibilmente di origini orientali di 34 anni. Aveva ancora gli abiti addosso e il corpo non presentava uno stato di avanzata decomposizione.

