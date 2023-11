Il legale della sorella di Giulia: "Filippo molestatore assillante"

Si è concluso dopo poco più di mezz’ora l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta nel carcere di Verona. Il giovane, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin in provincia di Venezia, è stato interrogato dal gip Benedetta Vitolo, alla presenza del pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo e del suo legale, Giovanni Petroni. Il legale del ragazzo, Giovanni Caruso non è ancora uscito dal carcere. Secondo quanto apprende LaPresse, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Caso Cecchettin, legale sorella Giulia: “Filippo molestatore assillante”

Quello di Giulia Cecchettin è “un omicidio ‘aggravato dallo stalking’“. Lo dice L’avvocato Nicodemo Gentile, legale di fiducia di Elena Cecchettin. “Filippo Turetta ha dimostrato di essere un ‘molestatore assillante‘, infatti, il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono ‘fame di possesso’ verso la nostra Giulia”, si legge in una nota.

“Un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia.Un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi, in ultimo l’ omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria”, prosegue la nota.

