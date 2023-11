Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto di Milano, sostituirà Renato Saccone che ha terminato il suo incarico. É quanto apprende LaPresse da fonti qualificate.

Chi è Claudio Sgaraglia

Laureato in Giurisprudenza, è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche. Ha conseguito il diploma rilasciato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Sioi) del Corso di Perfezionamento in Studi Internazionali. Entrato in carriera nel dicembre 1987, è stato destinato alla direzione generale per l’Amministrazione generale e per gli Affari del personale, ove si è occupato della gestione del personale della carriera prefettizia. Nel marzo 1997 è stato inviato in missione a Brindisi per le esigenze connesse all’emergenza albanesi. Nel febbraio 2008 è stato nominato sub-commissario della provincia di Roma. Dal 2018 al 2020 è stato prefetto di Perugia; dal luglio dello stesso anno è a capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

