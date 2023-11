“Purtroppo sono le condizioni degli alberi a Roma. Speriamo che facciano qualcosa perché così non si può andare avanti. È troppo pericoloso. È una situazione schifosa. Gli alberi qui sono vecchi e non vengono potati da chissà quanto” spiega un residente di via Don Olimpia a Roma, dove questa mattina un albero si è spezzato travolgendo e uccidendo una donna. I residenti della zona di Monteverde non nascondono la rabbia per l’incuria della vegetazione urbana e segnalano la situazione rischiosa di molti alberi del quartiere. “Li facessero crescere ancora un po’ di più questi alberi” dice ironicamente il macellaio della via.

