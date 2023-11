Aumentano incidenza, indice Rt e ricoveri

Aumentano tutti gli indicatori sul Covid in Italia: incidenza, indice Rt e ricoveri. Lo dice l’ultimo monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità: nella settimana 16-22 novembre i casi totali sono 44.953 e l’incidenza sale a 76 casi ogni 100mila abitanti (dai 58 casi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana), registrando quindi un +31%. L’incidenza più elevata si registra in Veneto, la più bassa in Sicilia. L’occupazione dei posti letto in area medica, per quanto limitata, è del 7,7% (4811 posti), in aumento rispetto alla settimana precedente, quando era al 6,7%. In leggero aumento anche il tasso di occupazione delle terapie intensive (1,5% contro l’1,4% della settimana precedente). L’indice Rt basato sui ricoveri al 14 novembre sale a 1,12 (1,08-1,17) in aumento rispetto alla settimana precedente in cui era, il 7 novembre, a 0,93 (0,89-0,98). Anche la percentuale di reinfezioni è in lieve aumento, arrivando al 44%.

Eris variante predominante

La variante Eris del Covid è predominante in Italia. In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen, nelle ultime settimane di campionamento consolidate (dati al 20 novembre 2023), si continua ad osservare una predominanza di ceppi virali ricombinanti Omicron riconducibili a XBB. Tra questi, in accordo con quanto osservato in diversi Paesi, la variante d’interesse EG.5 (chiamata comunemente ‘Eris’) è quella che risulta predominante.

