In occasione del Transgender Day of Remembrance

“Non si decide di nascere trans, ma di vivere una vita trans”: questo lo slogan con cui la comunità LGBTQI+ di Torino è scesa in piazza il 18 novembre per un corteo in occasione del Transgender Day of Remembrance, in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita vittime della transfobia. “Marciamo per essere noi a raccontare le nostre storie, per riprenderci gli spazi e per rendere visibile la nostra gioia. Ogni giorno costruiamo, disfiamo e rifacciamo il genere nella sua moltitudine. Marciamo nonostante l’odio e le aggressioni, perché pretendiamo che le nostre vite trans* siano rispettate nella scuola, nel lavoro, nella sanità”, hanno affermato gli organizzatori dell’evento, l’associazione Torino Pride. Nell’evento è stato srotolato uno striscione lungo diversi metri con i nomi delle vittime delle aggressioni transfobiche.

