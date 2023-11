Continua il via vai di persone che stanno portando fiori e peluche davanti alla villetta a Vigonovo

Un piccolo tocco della laura attaccato alla cancellata della villetta di Vigonovo dove Giulia Cecchettin viveva. Mentre continua stamattina il via vai di persone che stanno portando fiori e peluche lasciandoli fuori dalla villetta a due piani a Vigonovo. Ieri è stato trovato il corpo della giovane 22enne nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone dopo una settimana in cui della giovane non si avevano più notizie. Per l’omicidio è ricercato il suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Oggi a Vigonovo (Venezia) alle 19 è prevista una fiaccolata in memoria della giovane 22enne uccisa.

