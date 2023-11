Le operazioni di ricerca continuano tra Veneto e Friuli

È iniziato il settimo giorno senza Giulia a casa Cecchettin a Vigonovo, in provincia di Venezia. Gino Checchetin, il papà di Giulia, la 22enne scomparsa insieme a Filippo Turetta sabato scorso, esce da casa visibilmente provato e dice a LaPresse che “non ci sono novità rispetto a ieri”. Le operazioni di ricerca continuano tra Veneto e Friuli: al lavoro Vigili del Fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. In campo anche i reparti specializzati e i cani molecolari.

