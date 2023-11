Circa trecento studenti sono scesi in piazza a Roma al fianco della comunità palestinese. Tanti giovani hanno manifestato contro la guerra e la manovra di governo. Il corteo, partito da piazzale Ostiense, si è poi sciolto sotto alla sede del ministero dell’Istruzione. Tutto si è svolto senza incidenti. “Siamo solidali con la Palestina, perché oggi è la Giornata internazionale dello studente ma ci si scorda degli studenti palestinesi che stanno sotto le bombe e che non hanno né il diritto allo studio né il diritto a vivere. Manifestiamo anche per loro”, ha detto un ragazzo che ha partecipato al corteo. “Vogliamo una nuova scuola pubblica, quella che vediamo oggi è molto più simile a una gabbia, a un’azienda”, ha aggiunto.

