Sarà l’unica funivia al mondo dedicata al trasporto delle mele. L’ha ideata Melinda e ha vinto il bando Pnrr per la logistica agroalimentare. L’impianto collegherà entro il 2024 uno degli stabilimenti del consorzio con la miniera Rio Maggiore, nella trentina val di Non, dove 40mila tonnellate di mele saranno stoccate nelle celle ipogee naturali. “Questo risultato è un riconoscimento straordinario per tutti i nostri 4mila consorziati – ha detto il presidente di Melinda, Ernesto Seppi -. Un premio alla progettualità che abbiamo saputo mettere in campo e che contribuirà agli sforzi in favore della sostenibilità avviati ormai da tempo”. La funivia sarà un impianto monofune ad agganciamento automatico a tre piloni con 11 piloni di sostegno di cui sei in galleria della lunghezza di 1.300 metri. L’impianto sarà in grado di trasportare ogni ora 460 contenitori impilabili di mele alla velocità di 5 metri al secondo. Nel video, le immagini del rendering in 3D del progetto.

