Ai manifestanti si sono uniti gli studenti

In piazza contro tutti. A Roma il sindacato Usb ha voluto manifestare la propria contrarietà a questo governo e al “massacro palestinese” ma anche ai sindacati confederali (Cgil e Uil) che oggi, 17 novembre, hanno indetto lo sciopero generale. I manifestanti si sono diretti in corteo per le vie del centro verso il Pantheon, controllati a vista dalla polizia. A loro si sono uniti anche gli studenti che si trovavano al ministero dell’Istruzione.

