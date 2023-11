Nei cellulare dei due sarebbero emerse conversazioni a loro carico

A due mesi dalla morte della piccola Aurora, di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato i genitori con l’accusa di omicidio e maltrattamenti. La piccola, di nemmeno due mesi, fu trovata morta nella culla lo scorso 2 settembre. Sul corpo i sanitari trovarono ustioni e segni come ecchimosi sull’addome, le gambe e i piedi. La salma fu sottoposta a sequestro e fu disposta l’autopsia. Le indagini dei carabinieri hanno portato al sequestro del cellulare dei due coniugi, dai quali, come appreso da LaPresse, sarebbero emerse conversazioni fra i due che avrebbero fatto emergere un quadro indiziario a loro carico. Dettagli e informazioni che, assieme all’escussione di testimoni e al referto dell’autopsia, hanno portato questa mattina all’arresto. L’uomo, 26 anni, è ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la donna nel penitenziario di Pozzuoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata