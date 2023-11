Paura tra gli abitanti del comune a nord di Roma Categoria:

Paura tra gli abitanti del comune di Ladispoli, una località sul litorale a nord di Roma, dove oggi pomeriggio, un leone è scappato dalla gabbia di un circo in viale Mediterraneo. L’animale è fuggito in direzione di una canneto vicino a un centro abitato. Sul posto la polizia di Stato, i carabinieri con i forestali e la guardia di finanza che stanno cercando di catturare il leone. Il sindaco Alessandro Grando, avverte la popolazione sui social: “Un leone è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione”, scrive il primo cittadino.

