Il controinterrogatorio della ragazza da parte dei legali dei quattro imputati per violenza sessuale di gruppo

Continua nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari) il processo per stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo (figlio di Beppe, comico genovese e fondatore del M5S) e di tre suoi amici (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria). La giornata di oggi, 8 novembre, è dedicata al controinterrogatorio della presunta vittima, la 23enne italo-norvegese Silvia, da parte del pool difensivo dei quattro imputati. Ieri aveva confermato molti dettagli sulla presunta violenza sessuale, che sarebbe avvenuta tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella casa della famiglia Grillo a Porto Cervo.

Sentito in aula audio della ragazza

Mentre si attende l’eventuale riproduzione in aula dei video acquisiti dai telefonini dei quattro imputati, in aula è stato ascoltato un audio, collocabile nei giorni successivi la presunta violenza di gruppo, in cui la presunta vittima il 29 luglio raccontava a un’amica di non essere voluta andare nei mesi precedenti al Bar Magenta a Milano per non dover incontrare ragazzi con i quali aveva avuto delle precedenti frequentazioni. In un altro audio la ragazza, poi, distingue tra flirt e rapporti sessuali, che lei dice di aver avuto solo con l’unico fidanzato Nick, mentre i flirt sono semplici amicizie. In questo modo, stando alla tesi della parte civile, voleva sgombrare il campo da ogni possibile voce circa eventuali comportamenti libertini che avrebbe avuto in quanto norvegese, come nel senso comune sarebbe stato percepito.

Avvocato presunta vittima Giulia Bongiorno: “Ragazza ancora provata”

“L’udienza di oggi dimostra come, facendo il loro lavoro, gli avvocati di controparte compiono una caccia all’errore, come se la persona offesa fosse l’imputata, chiedendo come fosse vestita, se ci fossero stati precedenti frequentazioni, sulla scuola cattolica, con domande dirette a tratteggiare una personalità che la mia assistita ha sempre respinto. Anche nella chat la ragazza ha sempre detto che per lei il sesso è sacro, ma le dava fastidio essere considerata ‘leggera’ perché norvegese. Che aveva avuto dei flirt, ma che per lei il sesso è sacro. Credo che questa sia la linea che emerge in maniera documentale. Poi oggi si sta parlando anche della tuta e di come è vestita, si fanno domande per screditare la teste, ma è una ragazza provata che stanotte non ha chiuso occhio dopo aver dovuto rivivere questa vicenda, vuole essere precisa ma cade in momenti di grande sconforto. Ma con grande rigore sta cercando di andare avanti”, ha dichiarato Giulia Bongiorno, legale della presunta vittima.

